Существует ли 4 натуральных числа,сумма и произведение которых четны?

Существует ли 4 натуральных числа,сумма и произведение которых четны?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Да бывает приведи мне числа которые чотные
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