Существуют ли натуральное число, за которым последующие 13 натуральных чисел не являются простыми?
Литература
Существуют ли натуральное число, за которым последующие 13 натуральных чисел не являются простыми?
Ответ(ы):
Гость:
Ну, вообще-то, открыв таблицу простых чисел легко найти, например, такие последовательные простые числа: 26737 26759 , т.е. после 26737 следуют 21 непростое число. Наверное, интересно доказательство, того, что интервал между последовательными простыми числами может быть больше 13, без использования таблицы.
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