Существует ли треугольник со сторонами:12,25 м.,7,25 м.,19,5 м. 3)70 мм,48,9 мм.,50,1 мм. 4)19,3 дм.,15,02 дм.,26 дм. Помогите пожалуйста!
Математика
Существует ли треугольник со сторонами:12,25 м.,7,25 м.,19,5 м. 3)70 мм,48,9 мм.,50,1 мм. 4)19,3 дм.,15,02 дм.,26 дм. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
существует ли треугольник со сторонами:12,25 м.,7,25 м.,19,5 м. 3)70 мм,48,9 мм.,50,1 мм. 4)19,3 дм.,15,02 дм.,26 дм. в чем вопрос?
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