Существует ли треугольник со сторонами: а) 1м, 2м и 3м б) 1,2 дм, 1дм и 2,4 дм? Помогите срочно нужно дам 50 баллов
Геометрия
Существует ли треугольник со сторонами: а) 1м, 2м и 3м б) 1,2 дм, 1дм и 2,4 дм? Помогите срочно нужно дам 50 баллов
Ответ(ы):
Гость:
А) нет б) нет Чтобы треугольник существовал, нужно чтобы самая длинная сторона была короче, чем сумма маленькой и средней вместе взятых, а это условие не выполняется ни в а), ни в б). (не стоит благодарности)
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