Существуют изотопы кислорода с массовыми числами 16, 17 и 18. Чем различаются по сост??ву их атомы

Химия
Существуют изотопы кислорода с массовыми числами 16, 17 и 18. Чем различаются по сост??ву их атомы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изотопы кислорода с массовыми числами 16, 17 и 18 отличаются содержанием нейтронов в атомных ядрах.  Ядро атома 16О состоит из 8  протонов и 8  нейтронов. Ядро атома 17О состоит из 8 протонов и 9 нейтронов. Ядро атома 18О состоит из 8 протонов и 10 нейтронов.
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