Существуют изотопы кислорода с массовыми числами 16, 17 и 18. Чем различаются по сост??ву их атомы

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Изотопы кислорода с массовыми числами 16, 17 и 18 отличаются содержанием нейтронов в атомных ядрах. Ядро атома 16О состоит из 8 протонов и 8 нейтронов. Ядро атома 17О состоит из 8 протонов и 9 нейтронов. Ядро атома 18О состоит из 8 протонов и 10 нейтронов.