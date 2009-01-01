сведения о недавних экологических катастрофах

Со дня 14 июня 2009 года компания British Petroleum потратила 1,6 миллиарда долларов на очистку от загрязнений нефти. Добавим к этой цифре 20 миллиардов долларов из фонда на выплату компенсацию жертвам разлива нефти в Мексиканском заливе и 100 миллионов долларов для уволенных работников нефтяных вышек. На сегодняшний момент это самая крупная экологическая катастрофа в истории. (Charlie Riedel, AP)