свет- важный фактор среды. какое биологическое явление происходит только на свету?а)движение б)дыхание в)образование в растениях органических веществ из неорганических г)испарение воды.

в) образование в растениях органических веществ из неорганических. Это явление фотосинтеза, это процесс образования органического вещества из