Света купила 6 метров 50 см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 метра меньше. сколько денег заплатили девочки , если они вместе потратили на покупку 57 руб 60 к?

Математика

Света купила 6 метров 50 см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 метра меньше. сколько денег заплатили девочки , если они вместе потратили на покупку 57 руб 60 к?

Автор: Гость