Света купила 6 метров 50 см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 метра меньше. сколько денег заплатили девочки , если они вместе потратили на покупку 57 руб 60 к?

Математика
Света купила 6 метров 50 см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 метра меньше. сколько денег заплатили девочки , если они вместе потратили на покупку 57 руб 60 к?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 6 м50 см-4 м=2 м 50 см купила Настя 6 м 50 см + 2 м 50 см= 9 м они купили обе  (1*57 р 60 к)/9= 6 р 4 к за 1 метр 6 м 50 см*6 р 4 к=41 р 60 к Света потратила  57 р 60 - 41 р 60 к = 16 рублей Настя потратила 
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