Света пошла гулять.Выйдя из дома,сначала прошла 500 метров на север затем 300 метров на восток потом 200 метров на север еще 300 метров на запад после чего устала и села на ла вочку в скольких метрах от дома находи...

Разное

Света пошла гулять.Выйдя из дома,сначала прошла 500 метров на север затем 300 метров на восток потом 200 метров на север еще 300 метров на запад после чего устала и села на ла вочку в скольких метрах от дома находится лавочка

Автор: Гость