Света пошла гулять.Выйдя из дома,сначала прошла 500 метров на север затем 300 метров на восток потом 200 метров на север еще 300 метров на запад после чего устала и села на ла вочку в скольких метрах от дома находи...
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Света пошла гулять.Выйдя из дома,сначала прошла 500 метров на север затем 300 метров на восток потом 200 метров на север еще 300 метров на запад после чего устала и села на ла вочку в скольких метрах от дома находится лавочка
Ответ(ы):
Гость:
Удобно решить задачу сделав рисунок. Тогда получится что Света прошла 500м и еще "прямоугольник"со сторонами 300м и 200м. 300м туда и обратно-Света вернулась на прямую (в сторону севера) Значит в результате 500+200=700м - на этом расстоянии от дома находится лавочка
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