Света вырезала из синей бумаги два круга одного размера и арямоугольник затем оклеила этим фигурами подарочную упаковку . какую форму имела подарочная упаковка

Математика
Света вырезала из синей бумаги два круга одного размера и арямоугольник затем оклеила этим фигурами подарочную упаковку . какую форму имела подарочная упаковка
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Гость:
Упаковка имела круглую форму
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