Света вырезала из синей бумаги два круга одного размера и арямоугольник затем оклеила этим фигурами подарочную упаковку . какую форму имела подарочная упаковка

Математика

Света вырезала из синей бумаги два круга одного размера и арямоугольник затем оклеила этим фигурами подарочную упаковку . какую форму имела подарочная упаковка

Автор: Гость