Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. В результате она получила 60. Какое число задумала света? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ УРАВНЕНИЕМ!!!!!!!!!!

Математика

Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. В результате она получила 60. Какое число задумала света? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ УРАВНЕНИЕМ!!!!!!!!!!

Автор: Гость