Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. В результате она получила 60. Какое число задумала света? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ УРАВНЕНИЕМ!!!!!!!!!!
Математика
Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. В результате она получила 60. Какое число задумала света? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ УРАВНЕНИЕМ!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X×4+8=60 x=(60-8)÷4 x=13 13×4+8=60
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