Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесной доктор выскочил на поляну зайчишка звери и птицы рады теплу и весне. Раздели ...
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Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесной доктор выскочил на поляну зайчишка звери и птицы рады теплу и весне. Раздели текст на предложенте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светит яркое солнышко. Тают снега. Плачут снежинки. На реке треснул лед. Над водой кружат быстрые чайки. К реке вышли лось и лосенок. Звонко стучит лесной доктор. Выскочил на полянку зайчишка. Звери и птицы рады теплу и весне Вроде так.
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