Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесной доктор выскочил на поляну зайчишка звери и птицы рады теплу и весне. Раздели ...

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Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесной доктор выскочил на поляну зайчишка звери и птицы рады теплу и весне. Раздели текст на предложенте пожалуйста

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