Свежий гриб содержит 90% воды, а сушёный гриб 15% воды. Сколько сушёных грибов получи??ся из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих чтобы, получить 3,4 кг сушёных?

Математика

Свежий гриб содержит 90% воды, а сушёный гриб 15% воды. Сколько сушёных грибов получи??ся из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих чтобы, получить 3,4 кг сушёных?

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