Свежий гриб содержит 90% воды, а сушёный гриб 15% воды. Сколько сушёных грибов получи??ся из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих чтобы, получить 3,4 кг сушёных?

Математика
Свежий гриб содержит 90% воды, а сушёный гриб 15% воды. Сколько сушёных грибов получи??ся из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих чтобы, получить 3,4 кг сушёных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-90%=10% сухая часть свежего гриба 100%-15%=85% сухая часть сушеного гриба 17•10:100= 170/100=1 7/10= 1,7кг сухая часть в 17кг свежих грибов 1,7•100:85= 170:85=2кг сушеных получим из 17кг свежих 3,4•17:2= 28,9кг свежих грибов надо для получить 3,4кг сушеных
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