Свою промышленную, военно-техническую, культурную отсталось от стран Запада СССР преодолел за 10-15 лет. Цена этой "пробежки" была чрезвычайно высокой - судьба целого поколения советских людей Не отрицая этого, российский исто...

История

Свою промышленную, военно-техническую, культурную отсталось от стран Запада СССР преодолел за 10-15 лет. Цена этой "пробежки" была чрезвычайно высокой - судьба целого поколения советских людей Не отрицая этого, российский историк Н. Симонов подчеркивает: "Сравнивая высокую цену, которую заплатили народы СССР за осуществленный накануне Второй мировой войны индустриальный рывок,с ценой, которую им в противном случае пришлось ьы заплатить за военно-техническую и экономическую отсталость страны, эти жертвы и потери не приходится считать ни ненужными, ни чрезмерными". Как вы считаете, были ли оправданы усилия советских людей в 1930-е гг.? Свое мнение обоснуйте.("ЭССЕ" срочно) по истории беларуси

Автор: Гость