Свою промышленную, военно-техническую, культурную отсталось от стран Запада СССР преодолел за 10-15 лет. Цена этой "пробежки" была чрезвычайно высокой - судьба целого поколения советских людей Не отрицая этого, российский исто...
История
Свою промышленную, военно-техническую, культурную отсталось от стран Запада СССР преодолел за 10-15 лет. Цена этой "пробежки" была чрезвычайно высокой - судьба целого поколения советских людей Не отрицая этого, российский историк Н. Симонов подчеркивает: "Сравнивая высокую цену, которую заплатили народы СССР за осуществленный накануне Второй мировой войны индустриальный рывок,с ценой, которую им в противном случае пришлось ьы заплатить за военно-техническую и экономическую отсталость страны, эти жертвы и потери не приходится считать ни ненужными, ни чрезмерными". Как вы считаете, были ли оправданы усилия советских людей в 1930-е гг.? Свое мнение обоснуйте.("ЭССЕ" срочно) по истории беларуси
Ответ(ы):
Гость:
Усилия были полностью оправданы так-как после индустриализации СССР была полностью готова к войне. Также Это повлияло на дальнейшее процветание СССР в конце 20 века.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2.Найти сумму всех различных чисел, полученных в результате всевозможных перестановок друг с другом цифр 2,3,3,5,7,7.
Русский язык
Литература
Математика
Решите с помощью уравнения задачу :"Туристы за 5 дней проплыли на байдарке 98 км.В первый день они проплыли 22 км.В каждый из последующих дней они ...
Русский язык