Свойства денег - это

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Свойства денег - это
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Понятие ликвидности является важнейшим для выяснения сущности денег. Под ликвидностью какого-либо имущества или актива понимается их легкореализуемость. Высокой ликвидностью обладают нефть и нефтепродукты, золото, зерно и некоторые другие товары. Из таких активов, как ценные бумаги, высокой ликвидностью отличаются государственные облигации, акции успешных фирм («голубых фишек»). Высокая ликвидность означает способность актива к легкой и быстрой реализации без какой-либо потери стоимости. Деньги обладают абсолютной ликвидностью. Это свойство придает им безусловную покупательную способность, т.е. возможность служить всеобщим обменным и платежным средством. Важное и еще одно основное свойство денег — способность измерять стоимость (ценность) товаров, услуг, активов. При бартерном обмене со-измерение стоимости товаров стало бы неразрешимой проблемой. Деньги же позволяют измерять стоимость любого товара, попадающего на рынок, давать ему количественную меру, тем самым обеспечивая его соизмерение с любым другим.
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