Связь порядкового номера элемента с зарядом ядра атома
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Связь порядкового номера элемента с зарядом ядра атома
Ответ(ы):
Гость:
Прямая ( Водород 1 порядковый номер - заряд +1)
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