Сюжетная таблица в литературе. как это понять
Литература
Сюжетная таблица в литературе. как это понять
Ответ(ы):
Гость:
Позволяет за короткое время описать и изучить большое количество информации. Прием помогает ребятам систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит эта таблица просто: средняя колонка называется “линией сравнения”. В ней перечислены те категории, по которым мы предполагаем сравнивать какие-то явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны от “линии сравнения”, заносится информация, которую и предстоит сравнить.
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