Сжатое изложение. 5 класс А.П. Чехов писал:"Знаки препинания служат нотами при чте??ии". Убедимся в справедливости этого утверждения.Попробуем понять записанный без знаков,например,такой текст:"Утром мы отправились на охоту з...

Русский язык

Сжатое изложение. 5 класс А.П. Чехов писал:"Знаки препинания служат нотами при чте??ии". Убедимся в справедливости этого утверждения.Попробуем понять записанный без знаков,например,такой текст:"Утром мы отправились на охоту за детьми дома оставили присматривать тетю Дашу". Всё ли ясно?А ведь когда-то в Древней Руси писали не только без знаков препинания,но и без пробелов между словами.Представляете,как трудно было читать и понимать такую запись?Древние рукописи прочитаны учеными,но,к сожалению,не все понято.Много "темных мест" осталось как раз из-за отсутствия знаков препинания. Теперь поставим точку в тексте,записанном без нее:"Утром мы отправились на охоту.За детьми дома оставили присматривать тетю Дашу".Страшно подумать,что получилось бы,если бы мы поставили точку после слов за детьми.

Автор: Гость