Тіктртбрышты бір абырасы екінші абырасынан 7 см ыса, ал диагоналі 13 см -ге те. тіктртбрышты абыраларын тап

Гость: Гость:

а=х в=х-7см с-диагональ=13 см а^2+в^2=c^2 x^2+(x-7)^2=13^2 x^2+x^2-14x+49 =169 2x^2-14x-120=0 (:2) x^2-7х-60=0 Д=49+240=289 (17) х=12=а и х=-5 сонда в= х-7=12-7=5 жауабы а=12 см, в= 5 см