Тіло падає з висоти 78,4 м з початковою шв 0,3 м/с. визначити час за який тіло пролитіло 55 м

Литература
Тіло падає з висоти 78,4 м з початковою шв 0,3 м/с. визначити час за який тіло пролитіло 55 м
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Ответ(ы):
Гость:
Правил на хватит Нина цина книги Нина ун
Не тот ответ, который тебе нужен?
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