Тіло падає з висоти 78,4 м з початковою шв 0,3 м/с. визначити час за який тіло пролитіло 55 м
Литература
Тіло падає з висоти 78,4 м з початковою шв 0,3 м/с. визначити час за який тіло пролитіло 55 м
Ответ(ы):
Гость:
Правил на хватит Нина цина книги Нина ун
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