Таблица 9.Освещение Земли Солнцем в разное время года.Срочно надо плиз!!!

22 июня 1. длиннее, короче. 2. солнце в зените, солнце на высоте 67,5 гр. -самое низкое положение в году. 3. целые сутки полярный день , целые сутки полярная ночь. 23 сентября 1.день равен ночи 1. день равен ночи на экваторе день равен ночи. 22 декабря 1. день короче ночи 1. день длиннее ночи 2. солнце на высоте 67,5 гр. 2.солнце в зените 3.полярная ночь -24 часа , 3. полярный день- о же 24 часа, т.е. сутки 21 марта 1. день равен ночи 1.день равен ночи 2. на экваторе день равен ночи2. день равен ночи.