Таблица тыл первой мировой
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Таблица тыл первой мировой
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Первая мировая война: из конспекта урокаКоваль Татьяна Викторовна, к.п.н., ст. научный сотрудник ИСМО РАО Материал публикуется с разрешения авторавернуться к блоку "Методические материалы"IV. Военные действия в 1914—1918 гг.Первый вариант изучения Традиционный подход к изучению этого вопроса - составление хронологической таблицы «Основные события Первой мировой войны» в ходе коллективной работы класса под руководством учителя. Учитель называет сражение, указывает его хронологические рамки, учащиеся прослеживают ход событий по карте, фиксируют сражение в таблице и устно определяют взаимосвязи между параллельно происходящими на разных фронтах событиями. Дополняется изучение вопроса сообщениями учеников.
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