Таблица "вид юредической ответственности" "за какие правонарушения наступает ответственность" "мера ответственности" - это сверху Ниже под видами: уголовная,административна я, гражданско- правовая,дисциплинарная, мат...
Таблица "вид юредической ответственности" "за какие правонарушения наступает ответственность" "мера ответственности" - это сверху Ниже под видами: уголовная,административна я, гражданско- правовая,дисциплинарная, материальная Помогите пожалуйста заполнить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 сознание -свойство присуще человеку.теория познания 2 концепция происхождение государства.функция государства 3 Что означает презумпция невиновности в уголовном праве Билет-2