Таблица по географии тема климат Евразии 1 колонка Пояс,2 колонка воздушная масса,3 колонка,Где находиться,4 колонка характеристика
География
Таблица по географии тема климат Евразии 1 колонка Пояс,2 колонка воздушная масса,3 колонка,Где находиться,4 колонка характеристика
Ответ(ы) на вопрос:
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ТИПЫ КЛИМАТА. Африка лежит в пределах экваториального, двух субэкваториальных, двух тропических и двух субтропических климатических поясов. Каждому из них присущ свой тип климата.Экваториальный климатический пояс охватывает территорию вдоль экватора на побережье Гвинейского залива и в бассейне реки Конго. Там стоит жаркая и влажная экваториальная воздушная масса. Поэтому температуры воздуха в течение года постоянно высокие (26? 28 0С). Вследствие низкого давления, который устанавливается в экваториальных широтах, нагретый от земной поверхности воздух поднимается вверх. Там оно охлаждается и образует мощные кучевые облака. Они порождают ежедневные грозовые ливни. Поэтому за год осадков выпадает очень много - 2 000 - 3 000 мм. Не только людям, не привычным к таким условиям, но и местным жителям очень трудно переносить душную жару и высокую влажность воздуха. Облегчение приносит только ночная прохлада. Поэтому экваториальный постоянно жаркий и постоянно влажный климатмало благоприятный для жизни людей.
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