Таблица по истории. Восстание Уота Тайлера в Англии Сроки Причины Требования Причины поражения Итоги Всем спасибо❤❤

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Восстание Уота Тайлера 1381 года - крупнейшее в средневековой Англии антифеодальное восстание крестьян. Причины восстания - ухудшение положения основной массы крестьянства в связи с усилением крепостнического гнёта. Тяжёлое положение народных масс усугублялось изданными статутами (законами) о рабочих, установившими низкий уровень заработной платы и продолжительность рабочего дня, введёнными в связи с эпидемией чумы («чёрная смерть» ) , охватившей Англию в 1348-1349. Значительную роль в подготовке восстания сыграли проповеди так называемых лоллардов (народных проповедников) и их идеолога священника Джона Болла. В них резко критиковалась несправедливость феодального строя, выдвигались требования отмены барщины, десятины, налогов, уравнения сословий. Непосредственным поводом к восстанию послужил сбор введённого в 1377 и увеличенного в 1380 по сравнению с 1379 годом в 3 раза поголовного налога в связи с возобновлением Столетней войны 1337-1453. http://www.hrono.ru/sobyt/1300sob/1381tayler.php http://srednie-veka.narod.ru/ist/Tailer3.htm - и тут еще почитайте.