Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом по дате. в результате запись, на??одящаяся под номером 8 сместилась на строку под номером... 1 2 3 4

Информатика

Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом по дате. в результате запись, на??одящаяся под номером 8 сместилась на строку под номером... 1 2 3 4

Автор: Гость