Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом по дате. в результате запись, на??одящаяся под номером 8 сместилась на строку под номером... 1 2 3 4

Информатика
Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом по дате. в результате запись, на??одящаяся под номером 8 сместилась на строку под номером... 1 2 3 4
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Гость:
Ответ Андреев Алексей на 4 строку
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