Так ли прост иванушка?чем он отличается от братьев. в сказке сивка бурка

Так ли прост иванушка?чем он отличается от братьев. в сказке сивка бурка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Он умный справедливый и хитрый
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