Так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста В общем берешь одно из стихотворений : "Поэт" "Поэту" "Поэт и толпа" "Эхо" "Странник" Читаешь его После анализ ируешь по следующим пунктам : тема идея характ...
Литература
Так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста В общем берешь одно из стихотворений : "Поэт" "Поэту" "Поэт и толпа" "Эхо" "Странник" Читаешь его После анализ ируешь по следующим пунктам : тема идея характеристика героя И в качестве вывода отвечаешь на вопрос :" Какова судьба поэта и в чем видит своё предназначение герой этой поэмы/стихотворения ?" так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Тема: не очен дея:класс
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
При подходе к станции машинист выключил двигатель электропоезда, после чего состав стал двигаться с постоянным ускорением 0,1 м/с^2. Какова длина п...
Литература
Составь из данных словосочетаний предложение по схеме:1)занес под березу 2)занес семечко 3)маленькое семесчко 4)теплый ветер 5) вессений ветер линн...
Литература
Литература
Что означает нарицательное и не нарицательное? Миша это нарицательное или нет? Камень это нарицательное или нет? Россия нарицательное или нет? вода...