Так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста В общем берешь одно из стихотворений : "Поэт" "Поэту" "Поэт и толпа" "Эхо" "Странник" Читаешь его После анализ ируешь по следующим пунктам : тема идея характ...

Литература

Так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста В общем берешь одно из стихотворений : "Поэт" "Поэту" "Поэт и толпа" "Эхо" "Странник" Читаешь его После анализ ируешь по следующим пунктам : тема идея характеристика героя И в качестве вывода отвечаешь на вопрос :" Какова судьба поэта и в чем видит своё предназначение герой этой поэмы/стихотворения ?" так мне описали дз на завтра, помогите пожалуйста

Автор: Гость