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так называли крестьян, которых дворянин мог продать или купить
так называли крестьян, которых дворянин мог продать или купить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Этих крестьян называли крепостными.
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