такие показатели как рождаемость,смертность и разница между ними, т.е выживаемость, важны для предсказания судьбы конкретных популяций

Конечно важны, ведь по этим данным можно судить и том, в каком состоянии находится популяция, в процветающем или наоборот приближается к гибели, если рождаемость преобладает над смертностью, то такая популяция будет намного эффективнее передавать генетическую информацию и повышаются ее шансы в борьбе за существование, а если наоборот смертность преобладает, то популяция неизбежно идет к гибели пока не придет ее полное исчезновение.