Таня: Я люблю колокольчики (это неправда). 0ля: Я не люблю васильки (это не правда) Вера: Я люблю не васильки (это правда) какие цветы любит вера ПОМОГИТЕ !
Математика
Таня: Я люблю колокольчики (это неправда). 0ля: Я не люблю васильки (это не правда) Вера: Я люблю не васильки (это правда) какие цветы любит вера ПОМОГИТЕ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колокольчики. Если Таня солгала, что любит колокольчики, значит она их не любит Если Оля солгала, что не любит васильки, значит она их любит, Если Вера сказала правду, что не любит васильки, значит так и есть. У нас есть только колокольчики и васильки. Васильки Вера не любит, Значит, она любит колокольчики
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