Таня прочитала две книги . В одной книге 150 страниц а в 240 страниц.. Вторую книгу она читала на 3 дня дольше .Сколько дней Таня читала каждую книгу если ежедневно прочитывая одинаковое количество?

Математика
Таня прочитала две книги . В одной книге 150 страниц а в 240 страниц.. Вторую книгу она читала на 3 дня дольше .Сколько дней Таня читала каждую книгу если ежедневно прочитывая одинаковое количество?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240-150=90стр на столько страниц во 2-ой книги больше, чем в первой 2) 2-ю книгу читала на 3 дня дольше, значит 90:3=30 стр Таня читала каждый день 3) 150:30=5 дней Таня читала 1-ю книгу 4) 240:30=8 или 5+3=8 дней Таня читала 2-ю книгу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Заранее Спасибо!! Яблоко падает с яблони на землю. Как изменяются в процессе падения скорость яблока, его ускорение и его потенциа...
Ответить
Математика
Собственная скорость катера 11,9 скорость по течению 14,7 км /ч. Найдите скорость течения реки.
Ответить
Русский язык
Подобрать и записать подходящие по смыслу предлоги меня тебе нам Вам нам мной
Ответить
Биология
Пожалуйста, напишите слова (если можно с вопросами). Относящиеся к теме "Обмен веществ"
Ответить
Математика
А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а=
Ответить