Таня прочитала две книги . В одной книге 150 страниц а в 240 страниц.. Вторую книгу она читала на 3 дня дольше .Сколько дней Таня читала каждую книгу если ежедневно прочитывая одинаковое количество?
Математика
Таня прочитала две книги . В одной книге 150 страниц а в 240 страниц.. Вторую книгу она читала на 3 дня дольше .Сколько дней Таня читала каждую книгу если ежедневно прочитывая одинаковое количество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240-150=90стр на столько страниц во 2-ой книги больше, чем в первой 2) 2-ю книгу читала на 3 дня дольше, значит 90:3=30 стр Таня читала каждый день 3) 150:30=5 дней Таня читала 1-ю книгу 4) 240:30=8 или 5+3=8 дней Таня читала 2-ю книгу
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