Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.

Математика
Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10+50=60 60-15=45(р.у нее осталось) 50-15=35 35+10=45(р.у нее остаолось) я думаю  что так)
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