Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.
Математика
Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.
Ответ(ы):
Гость:
1)10+50=60 60-15=45(р.у нее осталось) 50-15=35 35+10=45(р.у нее остаолось) я думаю что так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Выполните сложения, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (1,65 + 0,158) + 2,35 2) 412+6,24+3,76 + 5,88
Русский язык
Русский язык