Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.

Математика

Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.

Автор: Гость