Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?

Литература
Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 6+2=8(к.) почистила мама. 2)6+8=14(к.) почистили они вместе
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему газы имеют малую теплопроводность ?
Ответить
Литература
Известно что у кочевых племен были распространены языческие верования.при каких обстоятельствах эти племена принимали новую для них религию ...
Ответить
Литература
Слово з одним коренем двома префіксами та одним закінченням
Ответить
Литература
Помогите надо написать текст маленький и 5-10 предложений и определить основную мысль!
Ответить
Литература
Написать сочинение! 8 класс Лето кончилось. Были ли у вас интересные встречи, путешествия события которые вы долго запомнили – которые быть. В ФОРМ...
Ответить
Литература
Помогите не очень знаю английский (Допоможіть не дуже знаю англійський) Write questions to complete the dialogue. A:What is your name? B:My name is...
Ответить
Литература
Придумай рассказ о том как вы участвовали в археологических раскопках
Ответить
Литература
Один и тот же путь Саша прошел за промежуток времени t1=20 мин,а Таня проехала на велосипеде за промежуток времени t2=10 мин.Сравните скорости движ...
Ответить
Литература
Города участвовавшие во Втором народном ополчении.
Ответить
Литература
Найдите какое-нибудь число,которое больше 5/7,но меньше 6/7
Ответить