Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?

Литература

Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?

Автор: Гость