Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?
Литература
Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 6+2=8(к.) почистила мама. 2)6+8=14(к.) почистили они вместе
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