Ташрушешалашвташымьтсеш помогите что эта за скороговорка?
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Ташрушешалашвташымьтсеш помогите что эта за скороговорка?
Ответ(ы):
Гость:
Шесть мышат в шалаше шуршат. нужно читать сзаду наперед.
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