Те, кто из Беларуси, подскажите пожалуйста усадьбы, которые были построины в Несвижском районе или в Несвиже в 15-17вв.
История
Те, кто из Беларуси, подскажите пожалуйста усадьбы, которые были построины в Несвижском районе или в Несвиже в 15-17вв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несвижский замок,Несвижский дворец Радзивилов.Или нужно именно усадьбы?
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