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Технология как часть общечеловеческой культуры.
Технология как часть общечеловеческой культуры.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да Ведь если люди не научились шить одежду мы бы ходили.....
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