Текс описание лиса срочно пожалуйста помогите

Лисица — один из самых красивых хищников. Окрас шкурки рыжий, хвост длинный и пушистый, морда длинная и узкая, а глаза умные и хитрые. Лиса по размеру напоминает небольшую собаку. Окраска рыжей плутовки варьируется от огненно-рыжей до серой. На севере лисы почти красные, в степи — серо-желтые. Чернобурка, кстати, — это тоже обыкновенная лиса с некоторыми отклонениями от нормальной окраски. Самым красивым считается черно-бурый мех. Поэтому чернобурок уже давно разводят на фермах. Лиса живет и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Африке. Этот зверь хорошо приспосабливается к разным климатическим условиям. Южные лисицы более мелкие, чем северные, да к тому же у северных лисиц мех более густой и пушистый. Лиса является чрезвычайно ловким и резвым зверем. Она бегает так быстро, что собакам трудно ее догнать. К тому же это очень хитрый зверь: она может пускаться на различные уловки, запутывая свои собственные следы или добывая себе пропитание.