Текст есть вот задание. выпиши из предложения 14 все имена существительные в той ф??рме в которой они употреблены в предложении .Укажи род склонение,число,падеж одной из форм имени существительного (на выбор)

Русский язык

Текст есть вот задание. выпиши из предложения 14 все имена существительные в той ф??рме в которой они употреблены в предложении .Укажи род склонение,число,падеж одной из форм имени существительного (на выбор)

Автор: Гость