текст на тему (ВЛІТКУ НА ГОРОДІ) (5-7 речень)використовуючи такі слова!ГАРБУЗИК,ГОРОШОК,КАБАЧОК,ЦИБУЛЬКА,БУРЯЧКІ ,РЕДИСКА! помогите пожл)

Я влітку була в селі.Та бабушка мене попросила полити кабачок редиску.А потім я побачила горошок цибулю та гарбуз і мені так захортілося його зірвати .Я попросила бабушку щоб вона його зірвала бабуся согласилася.А поті приїхал дідусь і як раз бабуля зробила гарбузову кашу.І ми всі разом їли кашу