Текст озаглавлен lt;Рыбакиgt;. В нем говорится о том, как ребята пошли ловить рыбу, но вместо этого стали купаться и мешать другим рыбакам. В тексте три абзаца. Придумай текст по названию и ключевым словам абзацев. З...

Текст озаглавлен lt;Рыбакиgt;. В нем говорится о том, как ребята пошли ловить рыбу, но вместо этого стали купаться и мешать другим рыбакам. В тексте три абзаца. Придумай текст по названию и ключевым словам абзацев. Запиши текст. Ключевое слово 1 абзаца- собираться, Ключевое слово 2 абзаца- тёплая, ключевое слово 3 абзаца- купаться. заранее спасибо!