Текст про лагерь пппррррооооллллоо

Гость: Гость:

Я ездила в лагерь в Анапу и мне очень там понравилось! Я познакомилась с новыми людьми, с ними было весело и никогда не грустно. Готовят там очень вкусно! Хочется есть это всегда. Мы ездили на разные экскурсии, играли в игры, гуляли и бегали га свежем воздухе, всегда ходили в магазин и на площадку. Наступил конец лагеря. Но с некоторыми людьми я попрощалась навсегда и мне было очень грустно с ними расставаться, но хорошо, что мы можешь общаться по интернету, с другими людьми я живу в одном городе, и гуляю каждый день с ними, потому что мы живём рядом с друг другом. Я так скучаю по другим друзьям, но мне за одно очень понравилось! Хочу раз ещё сюда съездить!!! P.S думаю пойдёт