Текст рассуждение на тему зачем нужен русский язык 5-7 предложений

Русский - язык международного общения. На нем говорит множество людей. Поэтому много людей во всем мире учат русский язык. Сейчас в Россию приезжает все больше мигрантов. Им тоже надо учить русский язык. Он необходим им для полноценного общения. А сами русские должны хорошо знать свой язык, ведь он очень полнозвучный и красивый Это язык великих людей. Язык Пушкина, Толстого, Достоевского. Учите русский язык, читайте больше, и тогда перед вами откроются все его богатства!