текст-розповідь "моє місто(село)" (5-7 речень)

Моє рідне місто — Одеса. Яких тільки поетичних назв не має вона! Місто-герой, південна столиця, Південна Пальміра, перлина біля моря, столиця гумору! Вона єдина в світі, унікальна.Опис місцевості в Одесі слід починати з її історичного центру. Там старовинні вулички, ласкаве Чорне море, найкрасивіший в світі оперний театр. А ще — найбільший та найпотужніший в Україні морський порт. Одеса — справжні морські ворота країни.Влітку до нас приїжджає багато туристів, щоб прогулятися по легендарній Дерибасівській, спуститися Потьомкінськими сходами, подивитися на сучасний морський вокзал. По одним лише старим вуличкам Одеси можна блукати безкінечно. А потім відпочити на пляжі та поплавати в чистій воді Чорного моря.Також багато гостей приймає наше місто щороку першого квітня. В цей день святкується День сміху та в місті проводиться фестиваль Гуморини.Особисто я люблю Одесу не тільки за її архітектуру та море, а також за її неперевершену атмосферу. Мої земляки дуже гостинні, прості та не мають пихатості, як мешканці інших мегаполісів. Одеса відкрите місто — тут живуть сотні національностей, ніхто нікого не кривдить. Сюди завжди залюбки приїжджали та селилися навіть європейці: німці, французи, італійці та інші.В Одесі ти завжди будеш удома, в якому б районі не опинився. А люди навколо тебе стануть тобі щирими сусідами, неначе у великому селі. Деякі люди такої простоти не полюбляють, але якраз мене вона приваблює.І звичайно, одесити мають найкраще почуття гумору! Одеса просто пронизана гумором та сатирою! Це не означає, що мешканці Одеси намагаються жартувати спеціально. Ні, жарти та розіграші - це наша природна стихія! бери заміни щось