текст-розповідь на тему Чи любиш ти читати?Про що саме?(5-7речень)

Я люблю читати книги.Я книголюб. Чому люди говорять,що книжки можна читатим як хочеш і скільки хочеш.Насправді ні!На мою думку потрібно берегти книгу і дотримуватись правил поведінки з нею.Я думаю,що в кожної людини має бути (невеличка,велика) бібліотечка. Я люблю читати книги.І вам раджу це корисно. Це текс-міркування 1 текст не міркування.!!