Текст, содержащий 16 384 символа занимает в памяти компьютера 22 Кбайта. Определите, сколько битов выделяется на каждый символ. Сколько различных символов можно использовать при такой кодировке?

Информатика
Текст, содержащий 16 384 символа занимает в памяти компьютера 22 Кбайта. Определите, сколько битов выделяется на каждый символ. Сколько различных символов можно использовать при такой кодировке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*1024*8 = 180224 места в битах 22*1024*8 / 16384 = 11 бит на символ 2^11 = 2048 разных символов
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