Текст, содержащий 16 384 символа занимает в памяти компьютера 22 Кбайта. Определите, сколько битов выделяется на каждый символ. Сколько различных символов можно использовать при такой кодировке?

Информатика

Текст, содержащий 16 384 символа занимает в памяти компьютера 22 Кбайта. Определите, сколько битов выделяется на каждый символ. Сколько различных символов можно использовать при такой кодировке?

Автор: Гость