Текст составленный в компьютерном редакторе занял 120 строк.Сколько символов в каждой строке этого текста,если все сообщение содержит 7.6 КБ.
Информатика
Текст составленный в компьютерном редакторе занял 120 строк.Сколько символов в каждой строке этого текста,если все сообщение содержит 7.6 КБ.
Ответ(ы) на вопрос:
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7.6 КБ - 7600/8 = 900/120 = 7.5
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