Текст составленный в компьютерном редакторе занял 120 строк.Сколько символов в каждой строке этого текста,если все сообщение содержит 7.6 КБ.

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Текст составленный в компьютерном редакторе занял 120 строк.Сколько символов в каждой строке этого текста,если все сообщение содержит 7.6 КБ.

Автор: Гость