Текст: велосипедист ехал с постоянной скоростью из города А в город Б расстояние между ними 98 км.на следующий день он отправился обратно в путь со скоростью на 7кмч больше первой. По дороге он сделал остановку на 7 часов.в рез...

Алгебра

Текст: велосипедист ехал с постоянной скоростью из города А в город Б расстояние между ними 98 км.на следующий день он отправился обратно в путь со скоростью на 7кмч больше первой. По дороге он сделал остановку на 7 часов.в результате он затратил на обратный путь столько же сколько на путь из А в Б. Найдите скорость велосипедиста из А в Б ответ в кмч

Автор: Гость