Текст: велосипедист ехал с постоянной скоростью из города А в город Б расстояние между ними 98 км.на следующий день он отправился обратно в путь со скоростью на 7кмч больше первой. По дороге он сделал остановку на 7 часов.в рез...

Алгебра
Текст: велосипедист ехал с постоянной скоростью из города А в город Б расстояние между ними 98 км.на следующий день он отправился обратно в путь со скоростью на 7кмч больше первой. По дороге он сделал остановку на 7 часов.в результате он затратил на обратный путь столько же сколько на путь из А в Б. Найдите скорость велосипедиста из А в Б ответ в кмч
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