Тело,брошенное с земли вертикально вверх,упадок через 8с на какую высоту оно поднялось с земли и какова была его начальная скорость

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Если тело упало через 8 с, значит оно поднималось 4 с. Движение тела считаем равнозамедленным с ускорением равным ускорению свободного падения g = 10 м /с2. Скорость тела при таком движении меняется по закону V = V0 -gt где V - конечная скорость V0 - начальная скорость t - время движения. На участке подъема тела V = 0 и t = 4с Тогда 0 = V0 - gt V0 = gt = 10*4= 40 м /с Путь при равнозамедленном движении меняется по закону H = V0*t -gt2/2 Следовательно H = 40*4 - (10/2)*16 = 160 -80 =80 м.