Тело двигаясь равномерно проходит за 1,2ч расстояние равное 2,16км . какое расстояни?? оно пройдёт за 12мин?

Физика

Тело двигаясь равномерно проходит за 1,2ч расстояние равное 2,16км . какое расстояни?? оно пройдёт за 12мин?

Автор: Гость