Тело двигаясь равномерно проходит за 1,2ч расстояние равное 2,16км . какое расстояни?? оно пройдёт за 12мин?
Физика
Тело двигаясь равномерно проходит за 1,2ч расстояние равное 2,16км . какое расстояни?? оно пройдёт за 12мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость=21,6:12=1,8км/ч расстояние=0,5×1,8=21,6км!- это ответ 0,5 это 12 минут
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